'Угроза не исчезает': в ГПСУ рассказали о ситуации с российскими ДРГ на Харьковщине

Войска страны-агрессора России пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы.

Видео дня

О ситуации рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, выступая в эфире новостного телемарафона. Он отметил, что на севере Харьковщины есть два активных участка фронта – у села Липцы и в направлении города Волчанск.

Демченко признал, что угроза ДРГ не исчезла. "Хотя их активность за последний период меньше, чем была раньше, но попытки захода вражеских ДРГ остаются", – сказал он.

Также, по словам представителя ГПСУ, приграничье Харьковской, Сумской, Черниговской областей постоянно находится под угрозой обстрелов со стороны Российской Федерации.

Больше всего террористы атакуют именно Сумскую область, а меньше всего – Черниговскую.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в ГПСУ сообщили, что российская оккупационная армия пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться в направлении Купянска.

– 29 декабря в результате вражеских артиллерийских ударов по Загрызово Боровской громады Изюмского района пострадали двое мирных жителей.

– На Лимано-Купянском направлении во время штурмовых действий захватчики применяют в основном пехоту, но не малыми, как раньше, а большими группами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!