Повреждены частные дома: Россия ударила по Харьковщине артиллерией, пострадали люди
Российские войска 29 декабря обстреляли из артиллерии село Загрызовое Харьковской области. Под ударом оказались частные дома.
Вследствие обстрела ранения получили двое гражданских. Подробности военного преступления россиян раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.
По Загрызовому Боровской громады Изюмского района оккупанты ударили из артиллерии около 3 часов ночи.
"Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу. Повреждены частные домовладения", – сообщили в прокуратуре региона.
По факту совершения войсками РФ очередного военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Изюмская окружная прокуратура Харьковской области.
"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – добавили в прокуратуре.
Напомним, также в ночь на 29 декабря Россия ударила ракетами по Сумщине, а также атаковала Украину дронами. Над Николаевщиной силы ПВО в течение ночи сбили 9 "Шахедов".
А 28 декабря захватчики обстреляли из артиллерии Херсонщину. Пострадали десять человек, среди них есть дети.
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