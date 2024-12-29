Повреждены частные дома: Россия ударила по Харьковщине артиллерией, пострадали люди

Российские войска 29 декабря обстреляли из артиллерии село Загрызовое Харьковской области. Под ударом оказались частные дома.

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Вследствие обстрела ранения получили двое гражданских. Подробности военного преступления россиян раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.

По Загрызовому Боровской громады Изюмского района оккупанты ударили из артиллерии около 3 часов ночи.

"Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу. Повреждены частные домовладения", – сообщили в прокуратуре региона.

По факту совершения войсками РФ очередного военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Изюмская окружная прокуратура Харьковской области.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – добавили в прокуратуре.

Напомним, также в ночь на 29 декабря Россия ударила ракетами по Сумщине, а также атаковала Украину дронами. Над Николаевщиной силы ПВО в течение ночи сбили 9 "Шахедов".

А 28 декабря захватчики обстреляли из артиллерии Херсонщину. Пострадали десять человек, среди них есть дети.

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