Россия ударила из артиллерии по населенным пунктам в Херсонской области: 10 пострадавших, среди них - дети

28 декабря российские оккупационные войска продолжали обстрелы населенных пунктов Херсона с помощью артиллерии и дронов. Так, в результате атаки на Белозерку ранены 9 человек, среди которых дети.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Еще 1 человек этого дня получил ранения в результате сброса с дрона в Антоновке.

В результате артиллерийских обстрелов Белозерки 16-летний парень и 15-летняя девушка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а парень также обломочное ранение лба. Обоих несовершеннолетних госпитализировали. Также в больницу доставили 21-летнего мужчину с обломочным ранением шеи.

Кроме того, пострадали три женщины, находившиеся в доме при обстреле: 43- и 62-летняя женщины получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а еще одна женщина – обломочное ранение предплечий.

По состоянию на 15.00 количество жертв в Белозерке увеличилось до 8. Стало известно, что пострадали также двое мужчин, 51 и 52 лет, у них диагностированы взрывные и черепно-мозговые травмы. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

По состоянию на 17:12 в Херсонский ОВА сообщили об очередном обстреле Белозерки. Под вражескими ударами оказались жилые кварталы. В результате очередной атаки пострадал 49-летний местный житель. У него диагностирована взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также обломочное ранение затылка. В настоящее время мужчина находится в больнице, где получает всю необходимую помощь.

Около 13 часов российские войска также атаковали беспилотником гражданского в Антоновке. 38-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочное ранение руки. Его госпитализировали, врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

В Херсонской ОВА также сообщили, что в больницу обратился житель Антоновки, пострадавший от российских обстрелов минувшей ночью. У 79-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 декабря российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Во время воздушного боя Силы обороны уничтожили 15 из 16 вражеских дронов, все – над Николаевщиной. Еще один беспилотник локационно потерян. Воздушную атаку враг начал около 23 часов 27 декабря.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в четверг, 26 декабря, совершили очередной теракт в Харьковской области, атаковав поселок Золочев. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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