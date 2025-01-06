'Огненный режим 24/7': артиллеристы на Волчанском направлении ударили по позициям РФ и обезвредили более 30 оккупантов. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины, которые вместе с другими подразделениями Сил обороны уничтожают российских оккупантов на передовой, показали удары по врагу на севере Харьковщины. Пограничники ударили по важной инфраструктуре войск РФ и обезвредили 34 захватчика.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ГПСУ в воскресенье, 5 января. Операцию провели артиллеристы бригады "Гарт" и показали соответствующие кадры с передовой.

Как отмечается, украинские бойцы выполняют на фронте важную работу, уничтожают россиян и их военную технику, а также отбивают вражеские штурмы 24 часа в сутки и семь дней в неделю. У защитников Украины на передовой нет новогодних праздников и выходных.

Так, украинские артиллеристы на Волчанском направлении Харьковщины накрыли огнем окопные линии, блиндажи, огневые позиции окупантов вместе с гранатометами АГС-17 и СПГ-9, состав с инженерным оборудованием и электрогенератор, места сосредоточения личного состава.

В результате удачной операции пограничникам было обезврежено 34 оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде показали, как пара украинских танков помогли собратьям-пехотинцам уничтожить оккупантов. Танкисты под вражескими ударами из РСЗО и ударных дронов прорвались к месту боя и ударили по захватчикам прямой наводкой.

– На Запорожском направлении расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" сбил три вражеских дрона-разведчика – "Орлан-10" и два SuperCam S350. Россияне понесли потери примерно на $200 тысяч.

– Бойцы ГУР показали, как применяют для поражения враждебных целей украинские ударно-разведывательные БПЛА "Сыч". Воины уничтожают российские склады БК и горючего, пункты управления, места скопления личного состава, оборудование, транспорт и электроподстанции.

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