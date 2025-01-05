На Запорожском направлении украинские бойцы сбили три мощных дрона-разведчика армии РФ. Видео

Расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" на Запорожском направлении сбил три мощных дрона-разведчика российских оккупантов – "Орлан-10" и два SuperCam S350. Враг понес потери примерно на $200 тысяч.

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Боевая работа защитников зафиксирована на видео. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале бригады Нацгвардии.

Военные подчеркнули, что указанные дроны считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведывательных данных на передовой и в глубине полос ответственности Сил обороны Украины.

Оба вида российских разведывательных беспилотников поднимаются на высоту двух-четырех километров, дальность их полета составляет от 240 до 600 километров.

"Сбить их очень тяжело, как и отыскать воздушные цели в небе. Поражение этих БПЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота", – сообщают бойцы бригады "Спартан".

Впрочем, благодаря своей профессиональности расчет FPV-перехватчиков сбил все три вражеских БПЛА, в том числе два SuperCam всего в течение 20 минут. Украинские FPV-дроны подлетели вплотную к целям: дальше "картинка" на видео прервалась, ведь наступила "смерть" вражеским беспилотникам.

"Армия РФ на Запорожском направлении лишилась "глаз" на примерно $200 тысяч", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в бригаде "Спартан" показали, как встретили Новый год на фронте в Запорожской области. В новогоднюю ночь украинские защитники продолжили атаковать российскую оккупационную армию, в том числе работал расчет гаубицы МСТА-Б.

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