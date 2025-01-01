Команда 'К бою' прозвучала за несколько часов до полуночи: в бригаде 'Спартан' показали, как встретили Новый год на фронте. Фото

В новогоднюю ночь украинские защитники продолжили атаковать российскую оккупационную армию в Запорожской области. По позициям врага работал расчет гаубицы МСТА-Б.

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В свою очередь путинские террористы обстреливали из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом в Facebook сообщает воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины.

Бойцы третьего артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" прошли бои за Работино и сражались на Харьковщине. Сейчас уже второй раз бойцы держат Запорожское направление.

Около 23:00 враг начал обстреливать позиции украинских военнослужащих из РСЗО "Град". Бойцы Нацгвардии отмечают, что новогодняя ночь на фронте не отличается от какой-либо другой, ведь враг не прекращает наносить удары авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами.

Также украинские военнослужащие бригады "Спартан" рассказали, что команда "К бою!" на одной из позиций в Запорожской области прозвучала за несколько часов до наступления 2025 года. Расчет выдвинулся на позиции и нанес удары по вражеской артиллерии на расстоянии около 13 км.

"После работы – короткие звонки близким, чтобы поздравить с новым годом под звуки прилетов где-то неподалеку и огня соседних подразделений. Почасовое дежурство. Почасовой сон. В очередную команду "К бою!", – рассказали бойцы.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорания и повреждения, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска обстреливали Запорожскую область. В результате атаки противника в одном из населенных пунктов произошел пожар.

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