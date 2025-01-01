Оккупанты атаковали Киев дронами в первый день нового года: из-за падения обломков возник пожар, пострадал человек

Утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. После взрывов обломки сбитых целей попадали в Печерском районе: там возникли возгорания и повреждения, есть пострадавший.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, огонь вспыхнул на крыше и в одной из квартир жилого дома.

"К медикам сейчас обратился один человек. Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе", – сообщил он.

Впоследствии добавил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Пострадавший в итоге был госпитализирован.

В Киевской городской военной администрации тоже указали, что в Печерском районе возник пожар кровли нежилого здания.

Кроме того, частично разрушен мансардный этаж пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием на площади 20 кв. м.

На местах происшествия работают все экстренные службы. В то же время в столичном регионе еще фиксировались вражеские беспилотники, силы ПВО работали над их уничтожением.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 декабря РФ запускала по Киевщине баллистику. В столице обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания в Дарницком районе, а в области произошло частичное разрушение частного жилого дома, пострадала женщина.

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