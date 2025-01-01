'111 ударных дронов против наших городов': Зеленский отреагировал на атаку РФ на Украину в новогоднюю ночь. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Россией Украины, в частности Киева, где погибла женщина и есть пострадавшие. По его словам, 111 запущенных врагом ударных дронов по мирным украинским городам являются лучшим свидетельством того, что главным приоритетом для государства-агрессора остается приносить страдания украинскому народу.

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Глава государства поблагодарил защитников, отражавших атаку, и работников экстренных служб, ликвидировавших ее последствия, за сохраненные жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало лишь то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", – констатировал президент.

Зеленский опубликовал фотографии из Киева, по которому Россия била с самого утра 1 января. Террористы, в частности, "поздравили" с Новым годом жителей многоквартирного дома в Печерском районе столицы.

Глава государства также поблагодарил украинских воинов и работников экстренных служб: если бы не их самоотверженная работа, последствия вражеского террора могли бы быть значительно более страшными.

"Я благодарен всем, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев. Наша армия, сдерживающая штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа – беречь жизни. Спасибо вам!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 1 января оккупанты также атаковали Киев дронами. В столице в результате падения обломков возникли пожары, есть разрушения. По состоянию на 11:30 известно об одной погибшей и шести пострадавших.

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