В новогоднюю ночь РФ атаковала Украину 111 дронами: сбито 63 БПЛА, остальные тоже не достигли целей

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 января атаковала Украину 111 дронами-камикадзе. Защитники неба большинство вражеских целей сбили, а остальные были локационно потеряны или вышли из воздушного пространства страны.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В результате падения обломков во время атаки, которая продолжалась с 20:30 минувших суток, есть повреждения в столице.

Установлено, что военные преступники запускали ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов из российских городов Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 63 российских дронов в десяти областях: Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в Россию и Беларусь", – сообщили военные.

Известно, что ночью во время российской воздушной атаки семь вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-136 были сбиты силами и средствами Военно-морских сил ВСУ.

В Черкасской области, по данным ОВА, обезвредили три российских БПЛА. Еще два беспилотника были уничтожены на Хмельнитчине, пять сбили на Сумщине.

В Киеве в результате падения обломков сбитых дронов возникли пожары, есть разрушения и пострадавшие в Печерском и Святошинском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки перед Новым годом, 31 декабря, войска РФ выпустили по Украине 21 ракету и 40 БПЛА разных типов. Из них защитники неба сбили шесть ракет и 16 дронов, остальные беспилотники были локационно потеряны. Враг нанес удары баллистикой на Сумщине и Киевщине.

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