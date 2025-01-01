Враг ударил по Запорожской области: вспыхнули несколько домов, пострадала женщина

В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска обстреливали Запорожскую область. В результате атаки противника в одном из населенных пунктов произошел пожар.

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Там загорелось несколько частных домов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Спасатели спасли женщину. Экстренные службы работают на месте", – добавил он.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали об угрозе ударных БПЛА и пусках КАБов на Запорожье.

Напомним, что войска РФ во время атаки на Украину 31 декабря направили около 13 ракет по Шосткинской громаде Сумской области. Там разрушены объекты инфраструктуры, получили повреждения жилые многоэтажки.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года украинская противовоздушная оборона противостояла более интенсивным российским обстрелам, чем в 2023 году. В Воздушных силах ВСУ подвели итоги и рассказали, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО за прошлый год.

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