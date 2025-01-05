'Сычи' беспощадно наказывают врага: разведчики показали, как сжигают российские военные цели. Видео

Украинские воины эффективно применяют для поражения враждебных целей украинские ударно-разведывательные беспилотники "Сыч". С их помощью бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаруживают и почти мгновенно уничтожают российские склады БК и горючего, пункты управления вражеской армии, места скопления личного состава, оборудование, транспорт и электроподстанции.

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В частности, большое количество пораженных военных целей армии РФ имеют на своем счету мастера группы "Партизана" 9 департамента ГУР. Как они с помощью "Сычей" "демилитаризуют" и "денацифицируют" россиян, в ГУР показали на видео.

"Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов – разведчики сжигают российские военные цели. Работают мастера группы "Партизана" 9 департамента ГУР МО Украины – благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России", – говорится в сообщении.

В частности, "Сычи" от разведчиков летят на российские склады боекомплекта и горючего, пункты управления, места скопления и проживания захватчиков, оборудование для связи и наблюдения, автомобильный транспорт, электроподстанции, уточнили в ГУР.

Украинские БПЛА "Сыч" сначала разрабатывались как разведывательные дроны. Однако впоследствии они были модифицированы, поэтому применяются они уже как ударно-разведочные беспилотники, эффективно уничтожающие живую силу и технику врага, в том числе бронированную.

"Сыч" без проблем может поражать цели в тылу врага на расстоянии до 50 км. Его преимуществом является повышенная стойкость к действию российских средств радиоэлектронной борьбы. По состоянию на февраль 2024 года, по данным ГУР, эти украинские дроны в умелых руках разведчиков и спецназовцев только в технике нанесли ущерб российской оккупационной армии более чем на 100 млн долларов.

"Только операторы ГУР и спецназовцы "Сычами" уже уничтожили вражескую технику более чем на 100 миллионов долларов. "Сыч" уничтожил немало вражеских РЭБов. Есть несколько дорогостоящих РЭБовских установок, в частности "Житель" и других, ценник которых переваливает 10 миллионов долларов за единицу", — рассказывал тогда представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что на Запорожском направлении украинские бойцы сбили три мощных дрона-разведчика армии РФ: "Орлан-10" и два SuperCam S350. Враг понес потери примерно на $200 тысяч.

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