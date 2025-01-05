Танкисты выехали на помощь пехоте и ударили прямо в цель: видео слаженной работы ВСУ

На одном из направлений пара украинских танков помогли побратимам-пехотинцам уничтожить оккупантов. Танкисты под вражескими ударами из РСЗО и ударных дронов прорвались к месту боя и ударили по захватчикам прямой наводкой.

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Корректировать работу танкам помогали операторы дронов. Видео слаженной боевой работы появилось в Telegram-канале 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

"Парная работа танкистов 60 омбр, выехавших на помощь пехоте и отработавших по вражеской живой силе, спрятавшейся в разрушенных домах. Такая работа является проявлением невероятной смелости из-за того, что уже по дороге к пункту назначения по танкам начинает работать враг, забрасывая их с РСЗО, используя FPV и "ланцеты", – отмечено в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видны два украинских танка на улице населенного пункта. Они прямой наводкой бьют по домам, в которых спрятались россияне. Корректировали удары дроноводы бригады, подсказывая, куда именно наносить удары и насколько они были результативными.

Напомним, всего на линии фронта накануне Силы обороны обезвредили еще 1730 оккупантов.

Также украинские воины отличили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники захватчиков.

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