Силы обороны обезвредили еще 1730 оккупантов и 26 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 248 единиц вражеского вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1730 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 796 490 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 5 января обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 26 боевых бронированных машин (всего 20 119), 25 артиллерийских систем (21 603), семь танков (9686) российских войск.

С неба бойцы "приземлили" 91 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 21 447). На земле сожгли еще 97 единиц автомобильной техники и автоцистерн (32 940), две – спецтехники (3677), которая принадлежала российским захватчикам.

Всего во время полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3006 крылатых ракет, 1257 РСЗО, 1032 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров, одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3000 танков и около 9000 единиц бронетехники армии РФ в 2024 году. Очевидно, агрессор не сможет продержаться до 2026 года на том арсенале техники, который есть у него в запасе и параллельно производится оборонно-промышленным комплексом.

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