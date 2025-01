За год минус 3000 танков и почти 9000 единиц бронетехники: в ISW оценили, сможет ли Россия выдержать такие потери до 2026-го

Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3000 танков и почти 9000 единиц бронетехники российской армии в 2024 году. Ныне РФ продолжает накапливать потери техники, которые, вероятно, не будут покрываться в среднесрочной перспективе.

Видео дня

Очевидно, агрессор не сможет продержаться до 2026 года на том арсенале техники, который есть у него в запасе и параллельно производится оборонно-промышленным комплексом. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 4 января.

Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ аналитики отмечают, что украинские силы уничтожили или повредили 3689 танков, 8956 боевых машин пехоты (БМП), 13 050 артиллерийских систем и 407 систем противовоздушной обороны ВС РФ в период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года.

Также известно, что российские войска потеряли не менее 197 танков, 661 бронетранспортер (БТР) и 65 артиллерийских систем калибром более 100 мм по всей линии фронта в период интенсивных наступательных операций на Донетчине в сентябре и октябре 2024 года. Вероятно, еще более высокие потери бронетехники они понесли в июне и июле 2024-го, когда проводили механизированные атаки на западе Донецкой области несколько раз в неделю.

"Текущие темпы производства бронетехники и танков в России указывают на то, что такие потери, вероятно, будут непомерно высокими в долгосрочной перспективе, особенно с учетом того, что Россия продолжает использовать свои запасы советских времен", – отметили в ISW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил в феврале 2024 года, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может производить 250-300 "новых и полностью модернизированных" танков и ремонтировать примерно столько же дополнительных поврежденных машин в год, что намного ниже оценки в 3600 обезвреженных российских танков за прошлый год.

Британский аналитический центр Международного института стратегических исследований (IISS) также сообщил в феврале 2024-го, что Россия способна поддерживать свой уровень потерь техники на тот момент (более 3000 машин, включая танки, бронетранспортеры и БМП, ежегодно по состоянию на 2023 год и почти 8800 в период с февраля 2022-го по февраль 2024-го) в течение как минимум двух-трех лет (примерно до февраля 2026 или 2027 года) в основном за счет восстановления техники со складов советской эпохи.

Однако в конце декабря источник в социальных сетях, отслеживающий российские военные склады с помощью спутниковых снимков, поделился обновленной оценкой, заявив, что у ВС РФ на хранении осталось 47% их довоенных запасов танков, 52% – БМП и 45% –бронетранспортеров по состоянию 22.12.2024 г. Исследователь отметил, что оккупанты использовали большую часть танков Т-90 и Т-80, но все еще имеют большую часть своих старых танков на хранении, хотя некоторые из них, вероятно, были сильно изношены погодой и временем.

"Поэтому кажется все более маловероятным, что российские военные смогут выдержать свой текущий годовой темп потерь почти 9000 единиц бронетехники до 2025 года. Он почти в три раза превышает годовой темп потерь первых двух лет войны. И это говорит о том, что оценка IISS от февраля 2024 года, якобы Россия может выдержать потери своей техники до 2025 или 2026 года, больше не верна", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024-го издание The Wall Street Journal посчитало, что потери бронетехники российской армии в войне против Украины эквивалентны почти 15 годам довоенного производства танков в России. И большинство аналитиков выразило убеждение, что по текущим темпам изготовления новых машин запасов в РФ хватит примерно на два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!