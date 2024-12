В ISW оценили, как значительные потери Россией бронетехники повлияют на ситуацию на фронте

За последний год потери российской бронетехники в войне против Украины возросли, особенно среди частей и соединений ВС РФ, которые большую часть 2024 года участвовали в боях на передовой. Если так продолжиться и дальше, нехватка танков и БМП может повлиять на темпы продвижения оккупантов на определенных участках линии фронта.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там проанализировали данные источников в социальных сетях, отслеживающий ситуацию на российских военных складах с помощью спутниковых снимков.

Так, 22 декабря была опубликована обновленная оценка, согласно которой на сегодня войска РФ имеют 47% довоенных резервов танков, 52% – боевых машин пехоты и 45% – бронетранспортеров, которые остаются на хранении.

"Данные свидетельствуют о том, что российские войска уже использовали все свои довоенные танки Т-90 и большую часть Т-80, но все еще имеют на хранении большую часть старых танков Т-72, ​​Т-64/62 и Т-54/55", – пишут аналитики.

Авторы указанных данных отметили, что российские войска не смогут выставить эти старые танки в бой, поскольку они, вероятно, были ухудшены погодными условиями и временем. В ISW же считают: если это и правда, россияне все равно могут использовать эту технику по запчастям – для ремонта новых танков, эксплуатируемых в боях против Украины. Поэтому реальную ситуацию трудно определить только на основе спутниковых снимков, учитывая и тот факт, что армия РФ может иметь дополнительные бронемашины и танки в крытых хранилищах, которые не видны на таких снимках.

Также эксперты предполагают, что ограничения по бронетехнике среди российских сил различаются по секторам линии фронта. Оккупанты провели усиленную механизированную атаку численностью с роту в направлении Купянска 19 октября, и еще две численностью около батальона на Сиверском направлении 2 ноября и 14-15 декабря.

Отмечается, что российские подразделения, действующие на обоих этих направлениях (фронтовых районах с относительно низким темпом российских наступательных операций за последние несколько месяцев), в настоящее время могут иметь больше бронетехники, поскольку они не проводили бронетанковых атак и не несли потери в бронетехнике с той же интенсивностью, что и оккупанты на Покровском и Кураховском направлениях.

"Однако российские военные могут испытывать трудности с переоснащением передовых частей и соединений, поскольку их командование не хочет отводить подразделения на отдых и восстановление и рисковать дальнейшим замедлением российского продвижения в приоритетных секторах передовой", – оценил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики указали, что у войск РФ наблюдается более острая нехватка бронетехники на Покровском направлении. Ведь в боях оккупанты использовали гражданские транспортные средства.

