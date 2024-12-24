Россия использует в войне против Украины запасы техники советских времен: в WSJ оценили резервы агрессора

Российская армия в войне против Украины потеряла более 11 тысяч боевых бронированных машин, включая около 3600 танков. Эти потери эквивалентны почти 15 годам довоенного производства танков в России.

Видео дня

По оценкам аналитиков, в российских резервных складах в настоящее время остается около 2600 танков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, большинство новых поставок танков на фронт состоит из старых моделей, извлекаемых из складов, что истощает имеющиеся резервы и снижает общую боеспособность российской армии. Россия вынуждена изменять тактику ведения боевых действий, усиливать усилия по обновлению старой техники и значительно увеличивать военные расходы.

Большинство аналитиков полагают, что по текущим темпам производства запасов танков в России хватит примерно на два года.

Сообщается, что значительная часть техники, используемой Россией на фронте, происходит еще с 1960-х и 1970-х годов и требует нескольких недель ремонта, чтобы стать пригодной для использования.

К тому же из-за санкций Россия потеряла доступ к западным запчастям, в частности, высокоточным компонентам и оптике для танков.

Чтобы избежать ограничения, страна начала закупать микросхемы и телекоммуникационное оборудование западного производства через третьи страны.

Аналитик Международного института стратегических исследований подсчитал, что темпы производства новых и восстановленных танков в России соответствуют уровню их потерь на поле боя — более 100 единиц ежемесячно.

Ранее в ISW сообщали, что российские войска понесли значительные потери в бронетехнике за последний год, особенно среди частей, активно действовавших на передовой в 2024 году. Если такая тенденция сохранится, дефицит танков и боевых машин пехоты может замедлить продвижение оккупантов в отдельных направлениях. Россия уже израсходовала все свои довоенные танки Т-90 и большую часть Т-80, хотя еще имеет значительные запасы старых моделей Т-72, Т-64/62 и Т-54/55.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские воины отразили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники. В результате напряженного боя враг был разгромлен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!