'Мы работаем': Шевцов рассказал, сколько раз российские ДРГ пытались прорваться на Сумщину с начала года

С начала 2025 года вражеские диверсионно-разведывательные группы уже в четвертый раз пытаются зайти на территорию Сумской области. Ни одна из этих попыток российским оккупантам на границе не удалась.

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Об этом заявил глава пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона. Он объяснил, почему РФ пытается действовать силами диверсионных отрядов.

"Несмотря на то, что здесь, в Сумской области, таких активных боевых действий не идет, не нужно забывать о Курской операции. Самая главная цель врага по действиям ДРГ – это не допустить нашего продвижения в Курской области", – отметил пресс-офицер.

Он говорит, что именно поэтому оккупанты пытаются мешать Силам обороны на Сумщине. Однако все попытки прорыва российских ДРГ через границу останавливаются.

"Мы работаем, чтобы благодаря дронам осуществлять постоянную разведку и мониторинг обстановки на пограничье и Курщине", – отметил Шевцов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Харьков" Евгений Романов заявил, что российские ДРГ постоянно пытаются попасть на агрегатный завод в Волчанске на Харьковщине. Враг использует снаряды плохого качества, переданные КНДР, которые иногда не срабатывают, а иногда убивают самих оккупантов на месте запуска.

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