'Сумы – это ключ к Харькову и открытие пути на Полтаву': Муженко оценил, есть ли угроза наступления россиян на город

В войне против Украины для российских войск первоочередным на сегодня является продвижение в сторону Покровска и в целом на юго-востоке Донбасса, а также в Курской области РФ. На территории страны-агрессора украинским воинам однозначно нужно держать позиции, иначе линия фронта сместится к Сумам, приоткрывая оккупантам путь к Харьковщине или Полтавщине.

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Такое мнение в интервью "Фактам" высказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко. В 2014-2019 он был начальником Генштаба и главнокомандующим украинской армией, и некоторые офицеры говорят, что все его прогнозы и предупреждения сбываются на 95%.

Он считает, что ныне оккупанты не могут провести серьезное наступление на Запорожском направлении, об угрозе которого говорится уже несколько недель. В украинском информационном пространстве отмечали, что там сосредотачиваются силы РФ и планируются какие-то атаки. Впоследствии сообщалось, что часть российских войск перевели на Курщину (на Запорожье враг планировал привлечь 7-ю и 76-ю, но 76-ю отправили под Курск).

"Способны ли россияне теперь провести наступательную операцию, серьезно ослабив свою группировку? Пожалуй, не все так просто. Вероятно, эта операция у них из первоочередной перешла в разряд второй или третьей на очереди. Она должна была, я так понимаю, помочь продвинуться на Покровском направлении, и в целом на Юго-Восточном Донбассе – Курахово, Угледар, Великая Новоселка. Пока там не просматривается каких-либо серьезных активных действий", – оценил Муженко.

По его мнению, сейчас перед оккупантами, во-первых, стоит задача – выйти в район Покровска, а во-вторых – удержать Курскую область, если не наоборот: сначала Курск, а затем Донбасс.

Курскую операцию ВСУ генерал называет тем, от чего зависит судьба и Запорожья, и Сум. По его словам, если бы она имела несколько иную форму проведения – вроде рейда, тогда было возможно через несколько недель после ее начала, то есть где-то в конце августа, осуществить выход на территорию Украины и не ожидать на том направлении эскалации или мощного российского наступления.

"У россиян не было на тот момент там группировки, на том направлении вообще не было существенных сил и средств. Возможно, они бы прекратили переброску войск с других направлений, если бы мы покинули Курскую область. Но сегодня уже о выходе, думаю, речь не должна идти однозначно. Нам нужно удерживать на той территории соответствующие рубежи, ведя маневренную оборону. Потому что с уходом на территорию Украины у нас не будет возможности вести ее", – отметил Муженко.

Он подчеркнул, что теперь на Курщине сформирована российская группировка. И если ВСУ отойдут, эта российская сила последует за ними, что очень опасно.

По его словам, перенесение боевых действий на территорию Украины сразу поставит под угрозу Сумы. К тому же речь пойдет не только о вражеских ударах с воздуха и обстрелах, но и о непосредственной угрозе возможных боевых действий российских войск на том направлении.

"А на территории Курской области у нас есть возможность совершать маневрирование. Там не критично оставление половины села или каких-то двух домов для того, чтобы совершить маневр. Так мы, имея меньшее количество сил и средств, можем удерживать гораздо большую группировку врага, нанося ему потери (что сейчас там и происходит). И создать россиянам проблему не только имиджевого характера, но и демонстрируя их неспособность освободить ту небольшую часть территории, которая сейчас находится под контролем Украины", – выразил убеждение собеседник.

Он добавил, что это демонстрация неспособности путинской армии воевать по всей линии фронта. Свидетельство того, что у агрессора ограничен ресурс, вероятно, не только техники и боеприпасов, но и людей. Поэтому Кремль, очевидно, и привлек северокорейских солдат.

"Вообще, мы не знаем целей операции в Курской области. Пожалуй, нигде и не существовало какого-либо документального ее оформления с перечнем всех целей. Но они ведь были. Некоторые гипотезы частично обнародовали СМИ. Полагаю, что каждая могла иметь место, но общего перечня мы никогда уже не узнаем. Такова специфика планирования подобных мер. Цели могли быть политические, экономические, любые… То есть фантазировать можно много и долго, однако реальных целей мы не будем знать. Но! Операция добилась определенных результатов", – констатировал Муженко.

По мнению экс-начальника Генштаба, неосновной ее целью было то, что часть российских сил и средств и мобильных резервов, которые могли бы отправить на Купянское, Лиманское, Покровское, Угледарское направления, были переброшены на Курщину. Военные озвучивали такую цель, но она не основная.

В то же время, еще раз подчеркнул генерал, украинским силам не стоит отходить с Курщины, поскольку может сложиться серьезная угроза для Сумщины. Ведь Сумы – это "практически ключ к Харькову и открытие пути на Полтаву", это те направления, где местность способствует наступательным действиям. Хотя у россиян вряд ли достаточно сил и средств для проведения столь глубоких операций.

В целом, считает Муженко, вероятность того, что со временем украинцы будут говорить о "крепости Сумы", сегодня не актуальна, но это может произойти в перспективе.

"Если будет принято решение, что мы не можем удержать территорию в Курской области. И под давлением манипулятивных заявлений, звучащих сейчас в СМИ и пророссийских Telegram-каналах, все-таки будем выводить наших с Курщины, потому что "надо усилить Донецкое направление". Однако мы его особо не усилим (мы же не можем снять все части, которые есть на Курщине), но будем иметь проблему. И боевые действия уже перейдут с территории врага на нашу", – подытожил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Алексей Хильченко рассказал, как армия РФ готовится к наступлению в Запорожской области. По наблюдениям военных, оккупанты осуществляют накопление и перегруппировку сил, перемещение проводят скрыто.

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