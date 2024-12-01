'Перемещения делают скрыто': в Нацгвардии рассказали, как армия РФ готовится к наступлению в Запорожской области

Войска Российской Федерации готовятся к масштабному наступлению в Запорожской области, заявил командир 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Алексей Хильченко. Агрессор совершает накопление и перегруппировку сил.

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"Есть все признаки для этого, и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", – высказал свое мнение Хильченко в комментарии "Суспільному".

Военный отметил, что россияне пытаются проводить передвижения личного состава и техники очень скрытно.

"Их государство воюет всю жизнь. Воевать они умеют и поэтому делают это максимально скрыто, как им это удается. Но все равно мы обнаруживаем их перемещения, понимаем, куда перебрасывают какие подразделения... Есть накопления. Подразделения разведки проводят обобщение этой информации... и ожидаем активных действий [оккупантов] на одном из направлений [на Запорожье]", – объяснил командир бригады.

Одновременно с этим захватчики продолжают ежедневные штурмовые действия (чаще всего пехотными штурмовыми группами без применения техники). Пока что враг не привлекает значительные силы. Иногда используются мотоциклы, багги.

"Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, – это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава. Ну, это все в глубине, но и там мы его обнаруживаем", – рассказал Хильченко.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в НГУ сообщили, что войска РФ штурмуют Запорожское направление на мотоциклах и квадроциклах. Они наступают волнами по нескольку человек, однако воины Сил обороны Украины обнаруживают их заранее и уничтожают.

– В ОВА заявили, что в Запорожской области подходит к концу возведения современных фортификационных сооружений, разработанных в соответствии с новой оборонной стратегией.

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