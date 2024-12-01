Фортификации возле Запорожья практически достроены – ОВА

В Запорожской области подходит к концу возведения современных фортификационных сооружений, разработанных в соответствии с новой оборонной стратегией. Начальник областной военной администрации Иван Федоров заявил, что реализация проекта находится на финальной стадии.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов. По словам Федорова, значительная часть укреплений была возведена еще летом в соответствии со сроками, установленными военным командованием.

После этого местные власти вместе с Генштабом ВСУ разработали обновленную систему обороны области, которая охватывает не только Запорожье, но и близлежащие населенные пункты.

"После этого мы с военными, Генштабом разработали новую оборонную систему Запорожской области. Непосредственно оборону областного центра и почти закончили строительство обороны. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населённых пунктов, чтобы сделать область хорошо укрепленной", – рассказал Федоров.

Современные фортификационные сооружения существенно отличаются от предыдущих. Как подчеркнул руководитель ОВА, особое внимание уделяется защите от вражеских беспилотников, которые в настоящее время представляют основную угрозу. Новые укрепления учитывают актуальные вызовы, связанные с использованием дронов разных модификаций.

Кроме того, Федоров отметил, что Запорожская ОВА также активно поддерживает украинские войска, снабжая их техникой и оборудованием. На этой неделе военные получили более 800 единиц технических средств, включая: FPV-дроны и беспилотные комплексы; транспортные средства и зимняя резина; зарядные станции, аккумуляторы и другое оборудование для работы в зимних условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее источники нашего издания в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что операция Сил обороны Украины в Курской области России сорвала враждебное наступление в Запорожской области, целью которого россияне хотели видеть захват Запорожья. Кроме того, поэтому агрессору пришлось изменить свои планы по Сумщине и Харьковщине.

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