Какая тактика у армии России в ходе штурмов на Запорожском направлении: появились детали

Российские оккупанты штурмуют Запорожское направление фронта на мотоциклах и квадроциклах. Они наступают волнами по нескольку человек, однако воины Сил обороны Украины обнаруживают их заранее и уничтожают.

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Об этом рассказал начальник секции 1-го батальона 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Игорь Шафигулин в эфире "Суспільного". По его словам, в течение прошлой недели враг несколько раз пытался штурмовать позиции украинских защитников малыми группами оккупантов количеством до десяти человек.

"Также были попытки провести штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах, но они не имели успеха. Они были обнаружены заранее и уничтожены нашими силами, артиллерией, сбросами и FPV-дронами", – рассказал нацгвардеец.

Игорь Шафигулин добавил, что оккупанты обычно применяют следующую тактику на Запорожье: сначала накапливают живую силу, а затем наступают волнами.

"Они как обычно накапливаются на своих точках, после этого пытаются провести штурмовые действия. Общее их количество где-то около 20 военнослужащих. С разными интервалами, можно сказать, волнами наступают. Первая волна пошла – запускается вторая. Если первая волна не дошла до точки назначение, все равно пускается другая группа, чтобы продолжать штурмовые действия", – сказал защитник.

Погодные условия особо не повлияли на ход боевых действий, говорит он.

"У нас сейчас дождливая погода. Бывает ночью до -1...-2, но утром все тает, сейчас больше появляется болота на позициях, поэтому враг, в принципе, все выполняет в пешем порядке или на мотоциклах", – рассказал Игорь Шафигулин.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 227 боеприкосновений. На Времовском направлении враг совершил 26 штурмов, на Гуляйпольском и Ореховском наступлений не зафиксировано.