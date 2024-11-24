На Покровском направлении украинские защитники остановили 55 атак агрессора: что сейчас происходит на фронте

Ситуация на фронте в Украине остается сложной: войска РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакуют позиции Сил обороны. За прошедшие сутки произошло 227 боевых столкновений, более полусотни вражеских атак защитники отбили на горячем Покровском направлении.

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О событиях на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 24 ноября. Военные подчеркнули, что защитники стойко сдерживают натиск врага и наносят ему ощутимые потери.

По уточненной информации, вчера российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 39 авиаударов, в том числе сбросили 53 КАБов. Кроме этого, произвели более 3000 обстрелов, из них 159 – из реактивных систем залпового огня, привлекли для поражения более 800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах н. п. Лозовая Харьковской области; Твердохлебово – Луганской; Григоровка, Белогоровка, Часов Яр, Торецк, Нелиповка, Екатериновка, Иванополье, Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухая Балка, Дачное, Романовка, Улакли, Константинополь, Большая Новоселка – Донецкой.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну радиолокационную станцию врага.

В течение суток на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. На Купянском – 12 атак. ВСУ отражали штурмовые действия россиян возле Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.

На Северском направлении защитники отразили один вражеский штурм в районе Белогоровки. На Краматорском оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часова Яра. На Торецком совершили две атаки в сторону Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении, активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки и Антоновки. Силы обороны там отразили 47 атак.

На Времивском направлении враг совершил 26 штурмов наших позиций в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья. На Гуляйпольском и Ореховском он штурмов не проводил. В то же время пять раз без успеха захватчики пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки российские войска нанесли по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Защитники наносят врагу ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал россиян в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в ВСУ подтвердили информацию о том, что группа российских военных заходила в центр города Часов Яр в Донецкой области. Однако этих захватчиков украинские защитники сразу же ликвидировали.

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