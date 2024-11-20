Не единичный случай: в ВСУ прокомментировали заход россиян в центр Часова Яра

В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о том, что группа российских военных заходила в центр города Часов Яр в Донецкой области. Этих захватчиков украинские защитники сразу же ликвидировали.

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Это была группа из двух-трех забежавших в город россиян, однако закрепиться там не смогли. Об этом "Суспільне Донбас" рассказала спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Когда именно это произошло, она не уточнила, однако добавила, что это не единичный случай.

Российские войска во Часовом Яре пытаются перебегать пехотными группами по несколько человек. Они входят в город без поддержки техники. Каждый раз украинские военные пытаются выявлять такие группы.

"Не могу назвать это прорывом, потому что их всего несколько человек, может быть такое, что и один человек перебегает, пытаются спрятаться", – сказала спикер.

По ее словам, ситуация в городе Часов Яр сложная. Российские войска накапливают свои силы за каналом, два-три человека перебегают, прячутся в убежищах и пытаются накапливаться до штурмов.

"К тому же, они используют тактику "мясной разведки". Это не продвижение. Они посылают вперед группы военных, кто добежал, тот смог, кто не добежал – значит не получилось. Такие попытки российских войск украинские военные обнаруживают и перерезают логистические пути так, чтобы эти группы не могли ни закрепиться, ни в коем случае, не протянуть пару дней", – рассказала Бобовникова.

На данный момент канал, который делит город на две части, врагу не удалось пересечь с техникой, поэтому он продолжает задействовать пехоту.

"На флангах вокруг города Часов Яр так же сложная ситуация, потому что российские войска давят, они также пытаются собирать группировку войск. Они там накапливаются в посадках, они пытаются накапливать технику. Мы считаем, что в ближайшее время они смогут снова начать активные штурмы на этом направлении. Количество обстрелов здесь остается без изменений, как и использование FPV-дронов, их используют очень много – это сотни", – отметили в ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская оборона города Покровск в Донецкой области заставила страну-агрессора РФ изменить свой подход в атаках на восточном фронте. Российское военное командование подкорректировало план наступательной кампании на Покровском направлении летом 2024 года, когда поняло, что им не удастся захватить город во фронтальных атаках.

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