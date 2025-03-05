Россияне пытаются перерезать логистические пути на Курщину: в ГПСУ рассказали об обстановке на приграничных Сумщинах

Диверсионные группы войска страны-агрессора постоянно пытаются проникнуть в Сумскую область. В первую очередь для того, чтобы перерезать логистические пути украинских военных в Курскую область.

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О ситуации на границе во время брифинга рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он подчеркнул, что по линии границы военные РФ пытаются заходить небольшими группами для того, чтобы накопиться на украинской территории.

"Это такой фланг территории, где Силы обороны ведут операцию. И скорее всего, целью врага является перерезание наших логистических путей. Он делает это для того, чтобы сделать невозможным поставки необходимых средств нашим воинам по ту сторону границы в пределах Курщины", – пояснил спикер Государственной пограничной службы Украины.

Впрочем, Демченко подчеркнул, что врагу не удается осуществить свои планы.

"Силы обороны, а это подразделения и Вооруженных сил, и Госпогранслужбы делают все возможное, чтобы не позволить врагу, во-первых, перейти нашу границу, а во-вторых, закрепиться на этой территории для того, чтобы развивать зону активных боевых действий на нашей территории", – резюмировал Демченко.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают эффективно наносить урон врагу на территории России. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского обнародовали кадры уничтожения российских окупантов в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институт изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия задействовала большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области РФ. За последние несколько суток путинские войска могли продвинуться в направлении нескольких населенных пунктов. Кроме того, враг не прекращает и даже увеличивает набор новобранцев для отправки на войну в Украину.

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