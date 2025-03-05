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"Работают беспилотники": защитники Украины показали, как минусуют врага на Курщине. Видео

Екатерина Дутик
War
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В 36-й ОБрМП показали уничтожение врага с помощью дронов

Украинские военные продолжают эффективно наносить урон врагу на территории России. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов в Курской области.

Видео дня

Как сообщили в официальном Telegram-канале бригады, операция осуществлялась с помощью ударных дронов. На видео видно, как беспилотники точно поражают цели, ликвидируя живую силу противника.

"Минусуем врага на Курщине. Работают беспилотники николаевских морпехов", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что вражеские солдаты пытались спрятаться или убежать, им не удалось этого сделать.

Уничтожение российских солдат в Курской области РФ
Уничтожение российских солдат в Курской области РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, на Курском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 атак противника. Враг совершил 403 артиллерийских обстрела, из них 15 – из реактивных систем залпового огня; нанес 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

Курское направление – сводка Генштаба

В Институте изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия задействовала большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области РФ. За последние несколько суток путинские войска могли продвинуться в направлении нескольких населенных пунктов. Кроме того, враг не прекращает и даже увеличивает набор новобранцев для отправки на войну в Украину.

Курское направление – карта боевых действий – карта дипстейт

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.

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