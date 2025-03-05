"Работают беспилотники": защитники Украины показали, как минусуют врага на Курщине. Видео

Украинские военные продолжают эффективно наносить урон врагу на территории России. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов в Курской области.

Видео дня

Как сообщили в официальном Telegram-канале бригады, операция осуществлялась с помощью ударных дронов. На видео видно, как беспилотники точно поражают цели, ликвидируя живую силу противника.

"Минусуем врага на Курщине. Работают беспилотники николаевских морпехов", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что вражеские солдаты пытались спрятаться или убежать, им не удалось этого сделать.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Курском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 атак противника. Враг совершил 403 артиллерийских обстрела, из них 15 – из реактивных систем залпового огня; нанес 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

В Институте изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия задействовала большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области РФ. За последние несколько суток путинские войска могли продвинуться в направлении нескольких населенных пунктов. Кроме того, враг не прекращает и даже увеличивает набор новобранцев для отправки на войну в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!