Российские войска пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине: в ЦПД рассказали о ситуации. Карта

На приграничной территории Сумщины идут тяжелые бои. Войска страны-агрессора России пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи на Курщине и несут большие потери.

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Об этом 7 марта заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. "В приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине", – написал он в официальном Telegram-канале.

Коваленко добавил, что Силы обороны ведут бои и наносят значительные потери врагу.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты прорвали оборону в районе Суджи.

По словам военного одного из подразделений, действующих в этом районе на Курщине, в настоящее время Силы обороны Украины пытаются стабилизировать ситуацию.

"Если коротко, это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения", – рассказал защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинский воин, участвующий в боях на Курщине, рассказал, что действия Сил обороны на этом направлении сейчас можно охарактеризовать как "маневренную оборону". Однако на некоторых участках, где позволяет ситуация, воины ВСУ пытаются вытеснять россиян и закрепляться на новых плацдармах.

6 марта Андрей Коваленко рассказал, что войска России, как и прежде, стремятся дойти до логистических дорог, ведущих с Сумщины в Суджу. Однако замысел врага был известен заранее, поэтому ВСУ удается наносить значительные потери штурмовым группам армии РФ, рассказал руководитель ЦПД.

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