Сырский рассказал, какая первоочередная задача стоит перед новым командующим ОСУВ 'Хортица' Драпатым

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" - генерал-майора Михаила Драпатого. Он сменил на этом посту генерал-майора Андрея Гнатова, который теперь будет занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале. "Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск Хортица ― командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого", – говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что именно на участке ответственности ОСУВ "Хортица" враг сосредотачивает наибольшие силы. Поэтому ключевая задача нового командующего – удержать линию фронта, наносить оккупантам максимальные потери и одновременно заботиться о безопасности украинских воинов.

Учитывая усиление атак противника, Драпатому поставлены первоочередные задачи организации обороны и противодействия превосходящим силам врага. Украинские защитники продолжают сдерживать давление, демонстрируя несокрушимость и эффективную координацию действий.

"Работаем вместе", – резюмировал Сырский.

Стоит отметить, что в мае 2014 Михаил Драпатый принимал участие в обороне Мариуполя. Будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, он совершил легендарный прорыв на БМП через сепаратистский блокпост в городе.

С августа 2016 года он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, выполнявшей задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Драпатый занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ и возглавлял один из пунктов управления.

Михаил Драпатый также был одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсона в 2022 году. Оперативную группировку "Херсон" он возглавлял до января 2024 года.

Напомним, в феврале Драпатий стал заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военных. В мае возглавил ОТГ "Харьков", в сентябре - оперативно-тактическая группировка войск "Луганск".

5 октября 2024 года получил звание генерал-майора. 29 ноября получил должность командующего Сухопутными войсками.

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