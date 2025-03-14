Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 на территории России. Видео

Служба безопасности Украины на днях провела очередную операцию на территории РФ. Дальнобойные дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции в Тамбовской и Саратовской областях.

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Также уничтожен полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 в Белгородской области. Об этом сообщили источники в Службе.

По словам источников, на днях дальнобойные дроны Службы безопасности поразили газокомпрессорные станции "Давыдовская" в Тамбовской и "Новопетровская" в Саратовской областях. Снятые очевидцами кадры зафиксировали попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населённого пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

Эти удары в рамках спецоперации СБУ нанесли существенный ущерб бюджету РФ, утверждают источники OBOZ.UA. Они снизили возможности государства-агрессора финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии.

Напомним, в ночь на 14 марта в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. После них в районе Туапсинского НПЗ вспыхнул мощный пожар.

Также сообщалось, что утром этого дня неизвестные дроны атаковали Москву и область. Россияне жаловались на взрывы и дым.

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