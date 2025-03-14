Дроны атаковали Москву и область, россияне жалуются на взрывы и дым: появились подробности. Фото и видео

Утром 14 марта в России пожаловались на новую атаку дронов. Взрывы звучали в Москве и Московской области.

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РосСМИ сообщают о "прилетах" по домам, губернатор Московской области признал, что попадания по домам является следствием работы российской ПВО. Тем временем московские власти заявили об "отражении атаки четырех беспилотников, летевших на Москву".

Так, российская пропаганда сообщила о взрывах в Москве. РосСМИ писали о том, что взрыв прозвучал на западе российской столицы, на Резервном проезде в районе Дорогомилово.

"В результате атаки БПЛА пострадал дом в ЖК Авангард на западе столицы. Повреждëн карниз крыши, обломки дрона рухнули на козырëк подъезда. Территория сейчас оцеплена, на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не было", – писали пропагандисты.

Позже они уточнили, что повреждена двухуровневая квартира в этом доме, хозяин выбрался самостоятельно и не пострадал. Территорию вокруг дома оцепили.

Кроме того, в российских каналах появились сообщения о пожаре на крыше расселенного дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА.

А в Троицком районе Москвы БпЛА якобы влетел в двухэтажный дом с мансардой в котеджном поселке "Росинтер-2".

"Три автомобиля, мотоцикл и часть мансарды повреждены после атаки БПЛА на частный дом в в коттеджном посёлке Росинтер-2 в Троицком округе Москвы. Хозяева не пострадали — самостоятельно выбрались из дома после происшествия и вызвали спасателей на место", – заявляют пропагандисты РФ.

Также поступали сообщения о "громких хлопках" в поселке Битца Московской области. По версии пропагандистов, около 07:04 по московскому времени БпЛА прилетел в ЖК "Южная Битца", расположенный на Южном бульваре, 7.

"Это новостройка, куда ещё не въехали жильцы", – пишет один из пропагандистских пабликов.

Сообщали пропагандисты и о "звуках взрывов" в городах Одинцово и Балашиха. В последнем после "бавовны" жители наблюдали белый дым.

Примечательно, что некоторые российские паблики писали о "сбитии дронов" как раз в местах, где, как они начали утверждать позже, произошли "прилеты" в дома. В то же время, губернатор Московской области Андрей Воробьев признал, что речь идет именно о падении обломков.

"Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы", – заявил чиновник.

А мэр Москвы Сергей Собянин "сбил" четыре беспилотника.

"Силами ПВО минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – заявил он.

Тем временем российские пропагандисты утверждают, что "атака ВСУ на Москву велась беспилотниками кустарной сборки".

"Предварительно, при первичном осмотре обломков БПЛА специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других дронов", – заявил один из Z-каналов.

Напомним, также минувшей ночью взрывы прогремели в Краснодарском крае РФ. После них в районе НПЗ разгорелся сильный пожар.

А накануне дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в Калужской области.

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