Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в Калужской области: детали операции

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода Калужский газобетон.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбе. Сначала о мощных взрывах и пожаре на заводе рассказали местные жители в социальных сетях.

"Это просто ад какой-то".

"Два "хлопка" ого какие были".

"Бабахнуло по заводу".

Очевидцы зафиксировали на видео и разместили в Telegram-каналах видео попадания и сильный пожар на территории завода.

Калужские паблики распространили ролики с места происшествия, а также сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".

Также в населенном пункте звучала воздушная тревога перед взрывами.

В аэропорту Калуги был введен план "Ковёр". Все рейсы с 21:00 12 марта до 6 утра 13 марта были отменены.

Ночную атаку БПЛА подтвердил губернатор Калужской области, а также заявил о попадании в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

По словам губернатора области, дроны были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовицкого, Кировского, Думиницкого, Мещевского и Ульяновского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае РФ, который якобы тоже атаковали беспилотники. На опубликованных в сети кадрах слышна работа российской ПВО, а также видно, как на месте прилетов вспыхнул сильный пожар

Вечером 12 марта беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, на месте удара вспыхнул пожар. Предварительно отмечалось, что там горели объекты газовой инфраструктуры.

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