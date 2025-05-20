ВСУ отминусовали еще 1030 захватчиков, танк и почти 60 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1030 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 975 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1030 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 20 мая достигли 975 800 человек.

Терял враг также технику и вооружения.

В частности, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 834 единицы), пять боевых бронированных машин (22 567),58 артиллерийских систем (28 067) и одну РСЗО (1 388).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 118 БПЛА оперативно-тактического уровня (36 621), 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн (49 093) и две единицы спецтехники (3 894).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 167), самолетов (372), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что пограничники уничтожили пункт запуска БПЛА армии РФ на Волчанском направлении.

А FPV-дронари Карпатского пограничного отряда разгромили врага на Луганщине.

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