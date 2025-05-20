Отработали FPV-дронари Карпатского отряда: пограничники разгромили врага на Луганщине. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их технику. На этот раз бойцы Карпатского отряда нанесли точные удары по россиянам FPV-дронами.

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Об этом сообщили в ДПСУ и опубликовали эффектное видео. Отмечается, что пограничники комендатуры "Шквал" разгромили врага на Луганском направлении.

"Бойцы Карпатского отряда нанесли точные удары fpv-дронами по вражеской технике, антеннам, wifi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления противника. Также воинам удалось перехватить около десятка вражеских БПЛА", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады ГПСУ "Месть" нанесло ощутимые потери противнику на Купянском направлении. В результате ударов дронов было уничтожено две боевые машины пехоты, поврежден танк и поражено двадцать единиц автомобильной техники армии РФ.

Стоит добавить, что украинские пограничники вместе с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Бойцы ГПСУ нанесли точные удары по врагу на Курском направлении.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

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