Оборона продолжается: в Часовом Яре воины ВСУ остановили механизированный штурм войск РФ. Видео

В Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице 24-й ОМБр в Telegram. Там отметили, что в полосе ответственности бригады бронемашина оккупантов с десантом пыталась прорваться к позициям ВСУ.

На штурм россияне отправили бронированный тягач МТ-ЛБ, однако своей цели он не достиг.

"Силами бригады и дружественных подразделений вражеская броня была сожжена во время выгрузки пехоты", – сообщили военные.

Была уничтожена не только сама МТ-ЛБ, но и 13 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что вблизи Часова Яра в Донецкой области появилось элитное президентское подразделение ФСБ, непосредственно подчиненное главе Кремля Владимиру Путину. Диктатор перебросил его туда, чтобы вскоре начать штурм.

В разведке Великобритании отметили, что хотя захватчики уже уничтожили жилые массивы Часового Яра, украинские защитники держат оборону города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!