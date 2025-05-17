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Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

Михаил Левакин
War
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Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

Российские захватчики в Донецкой области активно пытаются вести бои в направлениях Часового Яра, Торецка и Покровска. В течение последнего месяца оккупанты достигли тактического продвижения на нескольких участках фронта, в частности вблизи Константиновки.

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Об этом говорится в обзоре разведки Британии за 17 мая. Как отмечают разведчики, хотя захватчики уже уничтожили жилые массивы Часового Яра, украинские защитники держат оборону города.

"Россияне осуществляют штурмы на трех направлениях: Часов Яр (12 км к северо-востоку), Торецк (15 км к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль трассы Н-32", – сообщает разведка Британии.

Бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год, и хотя "Россия оккупировала большую часть обоих населенных пунктов", захватчики не смогли "закрепить контроль над ними или воспользоваться своим медленным продвижением".

Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

"Практически весь Часов Яр разрушен тяжелыми российскими бомбардировками с воздуха и артиллерией. Украинские силы держат оборону в нескольких укрепленных зданиях", – отмечают британские разведчики.

Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

Также россиянам удалось расширить выступ на юго-запад от Константиновки и продвинуться на пять километров.

"Российские силы с большой вероятностью перерезали дорогу Н-32, соединяющую Константиновку с Покровском и, скорее всего, будут пытаться дальше продвигаться в этом направлении в следующие недели", – считают разведчики.

Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 972 тысячи человек.

Что происходит на смежном фланге Торецкого и Покровского направлений, где противнику удалось достичь тактического прорыва в системе обороны Вооруженных Сил, более подробно читайте здесь.

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