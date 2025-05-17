Россия уничтожила большинство жилых районов Часового Яра, но ВСУ держат оборону - разведка Британии

Российские захватчики в Донецкой области активно пытаются вести бои в направлениях Часового Яра, Торецка и Покровска. В течение последнего месяца оккупанты достигли тактического продвижения на нескольких участках фронта, в частности вблизи Константиновки.

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Об этом говорится в обзоре разведки Британии за 17 мая. Как отмечают разведчики, хотя захватчики уже уничтожили жилые массивы Часового Яра, украинские защитники держат оборону города.

"Россияне осуществляют штурмы на трех направлениях: Часов Яр (12 км к северо-востоку), Торецк (15 км к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль трассы Н-32", – сообщает разведка Британии.

Бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год, и хотя "Россия оккупировала большую часть обоих населенных пунктов", захватчики не смогли "закрепить контроль над ними или воспользоваться своим медленным продвижением".

"Практически весь Часов Яр разрушен тяжелыми российскими бомбардировками с воздуха и артиллерией. Украинские силы держат оборону в нескольких укрепленных зданиях", – отмечают британские разведчики.

Также россиянам удалось расширить выступ на юго-запад от Константиновки и продвинуться на пять километров.

"Российские силы с большой вероятностью перерезали дорогу Н-32, соединяющую Константиновку с Покровском и, скорее всего, будут пытаться дальше продвигаться в этом направлении в следующие недели", – считают разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 972 тысячи человек.

Что происходит на смежном фланге Торецкого и Покровского направлений, где противнику удалось достичь тактического прорыва в системе обороны Вооруженных Сил, более подробно читайте здесь.

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