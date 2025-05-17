В связи с резко обострившейся обстановкой сегодня рассмотрим смежный фланг Торецкого и Покровского направлений, где противнику удалось достичь тактического прорыва в системе обороны Вооруженных Сил Украины. По сути речь идет о Константиновском (его еще называют Южно-Константиновским) направление, которое я, в свое время, предложил, по собственной инициативе, признаюсь – немного самоуверенно, выделить в отдельное, еще в марте этого года. Допуская тогда активизацию противника (имеется в виду проведение им интенсивных наступательных действий) в весенне-летний период именно на смежном фланге его группировок войск (ГВ) "Центр" и "Юг".

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1. Состав сил и средств противника, задействованных в данном направлении.

На данный момент известно, что после перегруппировки войск (сил) 8-й общевойсковой армии (ОВА) противника в полосу его 51-й ОВА первая была задействована на двух независимых направлениях:- 20-я мотострелковая дивизия (мсд), ориентировочно от Воздвиженки до Керамика, главным образом по направлениям Барановка – Новооленовка, Воздвиженка – Малиновка, а также Калиново – Старая Николаевка.- 150 мсд, была введена в районе Торецка, по направлениям Дружба - Делиевка и Нелиповка - Щербиновка.Кроме войск 8-й ОВА, в тех же направлениях и прилегающих районах продолжали действовать соединения, части и подразделения из состава 51-й ОВА, а также 68-го армейского корпуса (АК), как ранее развернуты, так и перегруппированы сюда с юга, практически одновременно с 8-й ОВА, например, 5-я и 1-я (омсбр) из состава 51-й ОВА и 39-й омсбр (68-го АК).

Также на этом направлении и прилегающих к нему участках противник сосредоточил в 6 "мотострелковых" и стрелковых полках мобилизационного резерва, как приданных соединением 8-й и 51-й ОВА, так и непосредственно подчиненных командованием обеих армий.За последние несколько недель, очевидно, командование обеих армий противника, действующих на этом направлении – 8-й и 51-й ОВА, провело определенную перегруппировку. Часть сил 150-й мсд, вероятно, была перегруппирована на левый фланг полосы наступления 8-й ОВА, поскольку там противнику удалось прорваться на тактическую глубину силами 20-й мсд, а основные силы 51-й ОВА, скорее всего, сосредоточились именно на Торецком направлении. И потому, судя по всему, 8-му ОВА следует рассматривать как действующую своими основными силами по общей дирекции Воздвиженка – Новооленовка.

Основу ударной тактической группы противника, которой удалось прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на тактическую глубину севернее Воздвиженки, составляют части и подразделения 20-й мотострелковой дивизии 8-й ОВА, а именно:- 33-й мотострелковый полк (мсп)- 57-й мсп– 242-й мсп– 255-й мсп– 944-й самоходный артиллерийский полк (сап)- 428-й отдельный танковый батальон (отб)- 487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (оптад)- 3 приданных "мотострелковых" полка мобилизационного резерва (1219-й, 1436-й и 1465-й мсп).Дивизия действует без своего "штатного" танкового полка (10-й тп), который, очевидно, задействован на другом направлении (вероятно, в полосе 3-й ОВА ГВ "Юг"), но он явно усилен отдельными подразделениями 944-го сап.

2. Текущая ситуация

За последние 2 недели, введя в бой основные силы 20-й мсд и, очевидно, какую-то часть сил 150-й мсд, командованию 8-й ОВА противника удалось прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на направлениях Воздвиженка – Малиновка и Барановка – Новооленовка и Украины. 5-5,4 км и до 9,5-9,7 км по фронту.

Враг последовательно оккупировал ряд населенных пунктов на этом направлении и вышел на рубеж Новооленовка – Александрополь, а также рубеж Малиновка – Новая Полтавка, фактически взяв под полный контроль участок дороги Покровск – Бахмут на отрезке Малиновка – Новооленовка.

На данный момент командование 8-й ОВА противника явно пытается нарастить свои усилия в этом направлении. Ее передовые подразделения активно ведут атаки вдоль трассы Покровск-Бахмут в направлении Новооленовка-Степановка, а также Александрополь-Яблоновка (фактически пытаются прорваться на ближние подступы к Константиновке, с юго-запада).

Кроме того, часть сил 20 мсд (а вполне возможно и 51 ОВА) интенсивно атакуют в направлениях Малиновка - Новоэкономическое и Новая Полтавка - Полтавка, пытаясь расширить свое тактическое вклинение в направлении Мирнограда.

Нельзя сказать, что у противника, в районе его вклинения, все безоблачно, но его тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности, благодаря этому, постоянно пополнять передовые части и терпящие значительные потери подразделения личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий.

В этой связи стоит отметить тот факт, что на левом фланге этого вклинения ВСУ продолжают удерживать Елизаветовку и прилегающие к этому населенному пункту участки местности, что не может не влиять на действия противника.

Если противнику в дальнейшем не удастся надежно закрепиться в Малиновке и Новой Полтавке (а его передовые подразделения сейчас ведут ради этого упорные бои), то содержание Вооруженными Силами Украины Елизаветовки явно сохранит украинским войскам возможность проводить эффективные контратакирующие действия на фланге противника, который прорвал.

Насколько я понимаю, как раз в атаках в районе Малиновки российское командование видит способ "нейтрализовать" эту фланговую угрозу для своего прорыва, со стороны Елизаветовки. Я думаю, что расчет здесь прост – если российским подразделениям удастся продвинуться за Малиновку, в сторону Новоэкономического, то очевидно, что ВСУ будут вынуждены отступить из Елизаветовки в Миролюбовку под угрозой своего окружения. И таким образом эта "угроза" для противника будет устранена.

Именно поэтому сейчас в районе Малиновки и Новой Полтавки идут упорные и ожесточенные бои. Это, в сущности, вопрос тактической устойчивости всего российского прорыва на дорогу Покровск – Бахмут, в районе между Покровском и Константиновкой.

3. Что касается возможного дальнейшего развития ситуации в этом направлении, то, по моему мнению, это напрямую зависит от ответов на два основных вопроса:- Сможет ли противник не только закрепиться за рубежом Малиновка-Новая Полтавка, но и "углубить" этот прорыв?- Что именно, за ближайшую (и, соответственно, следующую) задачу этого наступления, подразумевает сам противник?

Если ответ на первый вопрос становится ясен из предыдущего пункта обзора, то второй требует определенных дополнительных пояснений.Исходя из ВОЗМОЖНЫХ (ВЕРМЕННЫХ) задач, скорее оперативно-тактического характера, а не просто тактического, которые враждебное командование ставит перед войсками своей 8-й ОВА в реальности, и стоит оценить его дальнейшие действия.Если под ним подразумевается стремительное продвижение с юго-запада и заката на ближние подступы к Константиновке – это один "сценарий", но если подразумевается прорыв в сторону Покровска со стороны Новоэкономического и Мирнограда, то это совсем другая история.

Пока по этому поводу нельзя сказать ничего однозначного, кроме пары уже очевидных нюансов. Так как противник достаточно активно атакует "на вершине" своего вклинения в ОБЕ стороны.

А сами эти нюансы состоят в следующем:- Стремление прорваться по дороге в сторону Новоэкономического и Мирнограда потребует от командования ГВ противника "Центр", очевидно, привлечения к этим действиям сил и средств из состава 51 ОВА, действующих на участке Воздвиженка-Гродовка. А вдобавок – "активизацию" своих передовых подразделений в направлении Николаевка - Луч.- Попытка достичь обоих этих целей единовременно – прорваться, как на Константиновку, так и на Мирноград, в направлениях, которые очевидно расходятся, в конечном итоге, российское командование, ни к чему удачному для него, не приведет.

Поэтому, я думаю, в ближайшую неделю действительная "направленность" этого российского наступления станет вполне понятной...Хотя в пользу каждого из этих вариантов есть как определенная информация, так и определенные соображения. Например, есть информация, что обе дивизии 8-й мотострелковой дивизии (20-я и 150-я мсд, или, по крайней мере, одна из них – 20-я мсд) могут войти в состав ГВ "Центр" (что само по себе свидетельствует "в пользу" варианта прорыва в Мирноград и далее).

Вместе с тем есть вполне обоснованные соображения по подготовке российским командованием "общего летнего наступления" в направлении Славяно-Краматорской агломерации (а для противника это означает, что ему сейчас необходимо прорываться именно в направлении Константиновки).

В общем, делать выводы оперативно-тактического характера на основе этого прорыва явно рано. Пока что его размах, грубо говоря 5х9 км, не так значителен, чтобы можно было прийти к какому-то однозначному выводу, в этом смысле.