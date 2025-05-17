Минус почти тысяча оккупантов, 6 танков и 34 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 972 тысячи человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" за минувшие сутки 910 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 972 600 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

Так, накануне украинские воины уничтожили еще шесть вражеских танков (всего ликвидировано 10 831 единиц), семь боевых бронированных машин (22 553), 34 артиллерийские системы (27 942) и одну РСЗО (1 386).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 155 БПЛА оперативно-тактического уровня (36 278) и 96 единиц автомобильной техники и автоцистерн (48 809).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 167), самолетов (372), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 892).

Напомним, накануне украинские воины показали видео, которое зафиксировало, как ВСУ мастерски уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Уникальную операцию удалось выполнить с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Bombus. Поймать ценную вражескую технику смогли воины Сил специальных операций подразделения "Балиста".

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