Удачная охота: бойцы ВСУ ловко уничтожили российский вертолет Ка-52 'Аллигатор'. Видео

Бойцы Сил обороны Украины на одном из направлений фронта поразили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Уникальную операцию удалось выполнить с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Bombus.

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Поймать ценную вражескую технику смогли воины Сил специальных операций подразделения "Баллиста". Бойцы опубликовали видео удачной операции на своей странице в Instagram в пятницу, 16 мая.

Как видно на опубликованных кадрах, вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного – в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК "Bombus". Точная работа, холодный расчет и – очередной минус во флоте оккупантов. Работаем дальше!" – рассказали бойцы ССО.

На каком именно направлении фронта в Украине российская оккупационная армия понесла существенные потери украинские военнослужащие не уточнили.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что ситуация на передовой остается сложной, впрочем враг продолжает терять как личный состав, так и военную технику. Больше всего боев в течение 16 мая было зафиксировано на Покровском направлении.

Оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БПЛА.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

18 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений на Торецком направлении и 16 раз – на Новопавловском.

На Курском направлении с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 172 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1100 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 971 тысячу человек. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений врага.

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