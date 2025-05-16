ВСУ отминусовали еще 1100 захватчиков, 13 танков и более трех десятков ББМ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1100 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 971 тысячу человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 15 мая, украинские воины уменьшили численность вражеского войска еще на 1100 захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину на утро 16 мая достигли 971 690 человек.

Теряли оккупанты также и военную технику и вооружения.

Так, за минувшие сутки было уничтожено 13 танков (всего враг потерял их уже 10 825 единиц), 32 боевые бронированные машины (22 546), 36 артиллерийских систем (27 908), одну РСЗО (1 385) и одно средство ПВО (1 167).

Самолетов (372) и вертолетов (336) накануне враг не терял, неизменным пока остается и общее количество уничтоженных российских крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 892).

Вместо этого ликвидированы 123 БпЛА оперативно-тактического уровня (36 123) и 166 единиц автомобильной техники (48 713) врага.

Напомним, ранее в НГУ показали работу отряда беспилотных систем на Покровском направлении. В результате боевой работы украинских воинов были поражены танковые колонны, пушки и бронетехника.

Также стало известно, что на фронте ликвидировали священника из России. Оккупант оставил 11 детей и пошел убивать украинцев – за что и поплатился.

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