Поражены танковые колонны, пушки и бронетехника: в НГУ показали работу отряда беспилотных систем на Покровском направлении. Видео

Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим. В последнее время здесь участились попытки штурмов захватчиков, однако украинские защитники мужественно противостоят намерениям оккупантов продвинуться вперед. Значительную роль в этом играют операторы беспилотников.

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Нацгвардия показала работу отряда беспилотных систем "Тайфун" по живой силе и технике врага на Покровском направлении. Как отметили в НГУ, "последняя неделя стала особенно результативной для подразделения".

"Дроны "Тайфуна" умело обходят РЭБ, работают по незащищенным участкам техники, нанося врагу все большие потери. За неделю были поражены: танковые колонны, пушки, бронетехника, штурмовые мотоциклетные группы, автомобили с личным составом, пехота", – сообщили в НГУ.

Отдельный отряд беспилотных систем "Тайфун" – относительно новое подразделение Нацгвардии. Оно было создано в 2024 году в ответ на растущую необходимость в поддержке Сил Обороны со стороны беспилотных систем.

Это именно бойцы подразделения "Тайфун" в ноябре прошлого года обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

Сейчас отряд работает на Покровском и Купянском направлениях, а также в Запорожской области.

"Название "Тайфун" – это такой стратегический замысел. Ведь предполагается, что подразделение будет заезжать на определенное направление и, как стихия, сметать все на своем пути", – говорил командир отряда Михаил Кмитюк.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно военнослужащие бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины нанесли удары из артиллерии по оккупантам под Волчанском на Харьковщине, как только те взялись обустраиваться на позициях. В результате защитники уничтожили два места запуска дронов и 18 военных РФ.

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