"Последний сеанс трудотерапии": украинские воины ликвидировали группу оккупантов, которые обустраивали позиции под Волчанском. Видео
Военнослужащие бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины нанесли удары из артиллерии по оккупантам под Волчанском на Харьковщине, как только те взялись обустраиваться на позициях. В результате защитники уничтожили два места запуска дронов и 18 военных РФ.
Об этом в четверг, 15 мая, сообщила пресс-служба ГПСУ. Также было обнародовано видео мощных ударов украинских пограничников.
"Последний сеанс трудотерапии для 18 оккупантов под Волчанском", – говорится в подписи к кадрам.
В ГПСУ сообщили: как только враг берется обустраивать позиции, как артиллерия воинов бригады "Гарт" "переводит их в горизонтальное положение".
По словам пограничников, во время "очередной арттерапии" было уничтожено 18 российских оккупантов, а также два места запуска вражеских БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, в ISW ранее указали на успехи ВСУ на Торецком направлении. В то же время оккупанты смогли продвинулись на Сумщине, в направлении Великой Новоселки, на Лиманском и Покровском направлениях.
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