Украинские войска продвинулись в районе Торецка, оккупанты – в направлении Лимана: анализ ISW

В течение 13 мая на линии фронта произошли определенные изменения. Украинские воины имели успехи на Торецком направлении.

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В то же время россияне продвинулись на Сумщине, в направлении Великой Новоселки, на Лиманском и Покровском направлениях. Ситуацию на поле боя проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Так, на Курщине, согласно сообщениям российских Z-каналов, бои 13 мая продолжались возле населенных пунктов Теткино и Новый Путь, что к юго-западу от Глушково.

По словам пропагандистов РФ, на направлении, в частности вблизи границы между Украиной и Россией, действуют российские экипажи беспилотников 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) России. Они работают парами: один оккупант готовит беспилотник к запуску, а второй руководит им.

О наступательных операциях в Белгородской области 13 мая не сообщала ни одна из сторон.

Аналитики подтвердили продвижение российских войск на Сумщине: геолокационные видео от 12 мая показали недавнее продвижение оккупантов на северо-восток от Водолаг и на юго-восток от Беловодов (оба к северо-востоку от города Сумы). При этом российские пропагандисты заявляли о более значительном продвижении оккупационных войск на юг и юго-восток от Беловодов и писали о российском наступлении вблизи этого населенного пункта и Локни.

Заявляли российские пропагандисты и о недавнем продвижении оккупантов вблизи Липцов и Волчанска. Успехи оккупантов аналитики ISW пока не подтверждают, констатируя безуспешные наступательные операции РФ вблизи Волчанска.

Похожая ситуация сейчас и на Купянском направлении, где оккупанты провели безрезультатные наступательные операции к северо-востоку от Купянска вдоль международной границы – вблизи Красного Первого, к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Новоосинового, а также в направлении Глушковки.

Также россияне пытались наступать в направлении Боровой, однако безуспешно, хотя российские пропагандисты и рассказывали о якобы продвижении российских войск в районе Макеевки к юго-востоку от Боровой.

12 и 13 мая российские войска атаковали к востоку от Боровой вблизи Надии и Зеленого Гая; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки.

А вот на Лиманском направлении определенные успехи у захватчиков есть. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Редкодуба (к северу от Лимана).

Между тем заявления пропагандистов о недавнем продвижении россиян вблизи Колодязей и Грековки (оба к северо-востоку от Лимана) подтверждений не находят.

Известно, что 12 и 13 мая российские войска провели наступательные операции к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Липового и Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Новомихайловки; на восток от Лимана вблизи Торского.

По словам представителя ОСГВ "Хортица" майора Виктора Трегубова, российские войска впервые осуществили несколько штурмов на мотоциклах и других легковых транспортных средствах на Лиманском направлении.

Безрезультатными оказались атаки оккупантов 12 и 13 мая к востоку от Северска – вблизи Григорьевки и Белогоровки.

Так же не удалось продвинуться россиянам и в районе Часова Яра, где 13 мая они безуспешно атаковали возле самого города, к северо-востоку от Часова Яра вблизи Васюковки, на юг вблизи Предтечно и Белой Горы

Так, по данным ОСГВ "Хортица", российские войска совершили моторизованный штурм на шести мотоциклах вблизи Васюковки.

По словам украинских воинов, на Краматорском направлении российские дроны "могут проникать на десятки километров" в украинский тыл. И применение врагом дронов с большей дальностью полета здесь фиксируется все чаще.

На Торецком направлении определенных успехов добились как оккупанты, так и украинские воины.

Аналитики подтвердили недавнее продвижение Сил обороны в западной части города. Однако и россияне смогли продвинуться на северо-запад и юго-запад от Торецка.

12 и 13 мая российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки и Дачного; к западу от Торецка вблизи Петровки; к юго-западу от Торецка вблизи Старой Николаевки, Новой Полтавки, Елизаветовки, Романовки, Новоеленовки, Водяного Второго и Малиновки, а также в направлении населенных пунктов Яблоновка, Попов Яр и Заря.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что недавно украинские силы отбили российские моторизованные атаки, состоявшие из мотоциклов и легковых автомобилей, вблизи Зори

По оценкам Трегубова, наступательные операции России на Торецком направлении временно уменьшатся, чтобы Россия могла накопить силы для новой волны изнурительных атак.

Имели россияне продвижение и на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 мая, свидетельствуют о том, что российские войска захватили Елизаветовку (к востоку от Покровска) в течение прошлой недели и недавно продвинулись к центральной части Мирного (к востоку от Покровска).

А вот заявления Z-каналов о продвижении оккупантов на северо-восток и запад от Мирного, а также захват Миролюбовки (восточнее Покровска) и продвижение от этого населенного пункта на северо-восток пока подтверждений не имеют.

В течение 12 и 13 мая российские войска наступали на восток от Покровска в районе населенных пунктов Проминь, Миролюбовка и Мирноград; на юго-восток от Покровска возле Новоторецкого, Лысовки, Сухого Яра; и на юго-запад от Покровска возле Зверевого, Удачного и Котлино.

Сержант-офицер украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, отметил, что российские войска носят термоплащи во время пехотных атак, чтобы скрыть тепловые сигнатуры от украинских беспилотников. Он отметил, что российские войска имеют проблемы с командованием и управлением между российским командованием и экипажами беспилотников, поскольку российские военные не полностью интегрировали наземные войска с подразделениями беспилотников.

Без подтвержденных продвижений атаковали россияне на Новопавловском направлении. Российские пропагандисты при этом рассказывали, что недавно оккупанты продвинулись на юго-запад от Новониколаевки (северо-восточнее Новопавловки).

Российские войска наступали на северо-восток от Новопавловки в районе Новосергиевки, Новоалександровки, Новониколаевки и Муравки; и на восток от Новопавловки возле Котляровки, Троицкого и Запорожья 12 и 13 мая.

Не добились российские войска успехов и на Кураховском направлении, где 13 мая они продолжали наступление. Российские пропагандисты при этом без каких-либо подтверждений заявляли, что российские войска недавно продвинулись вблизи и в пределах Богатыря, к востоку от Алексеевки (к западу от Курахово), а также к югу и юго-западу от Отрадного (к юго-западу от Курахово). Некоторые российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили Богатирь, но другой их "коллега" опроверг эти заявления.

12 и 13 мая российские войска наступали к западу от Курахово в районе Андреевки, Константинополя, Алексеевки, Разлива и Богатыря, а также к юго-западу от Курахово в районе Отрадного и Раздольного [69].

Подтверждено продвижение оккупантов в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 мая, свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, недавно захватили и продвинулись к северу и югу от Новоселки (на юго-запад от Великой Новоселки).

Между тем российские "военкоры" также утверждали, что оккупационные войска продвинулись к северу от Днепроэнергии и до одного квадратного километра вблизи Зеленого Поля (к юго-западу от Великой Новоселки). Аналитики ISW не нашли никаких подтверждений этих заявлений.

Российские войска в течение последних двух суток наступали на север от Великой Новоселки возле Скудного; на северо-запад от Великой Новоселки возле Привольного, Вольного Поля, Комара, Веселого и на Шевченко; и на юго-запад от Великой Новоселки возле Новоселки, Зеленого Поля и Новополя.

Также один из российских военных блогеров утверждал, что 13 мая украинские войска контратаковали на северо-запад от Великой Новоселки в районе Федоровки и Вольного Поля и в районе Зеленого Поля.

В направлении Гуляйполя накануне наземная активность не фиксировалась.

А на западе Запорожской области россияне пытались наступать, впрочем, успеха эти попытки не имели.

12 и 13 мая российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки; на юг от Орехова в направлении Новоданиловки; на юго-запад от Орехова вблизи Малых Щербаков; и на северо-запад от Орехова в направлении Павловки.

Не имели подтвержденного прогресса и наступательные операции оккупантов 13 мая на Херсонщине. Там захватчики атаковали в направлении Садового.

Российский пропагандист при этом утверждал, что российские войска захватили острова на реке Днепр вблизи Новой Каховки (к северо-востоку от Херсона). Подтверждений своего заявления он не предоставил.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия усиливает группировку своих войск в Украине, несмотря на потери. Главной целью этих действий является усиление давления на Украину и ее западных партнеров на фоне возможных переговоров.

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