Россия усиливает группировку своих войск в Украине, несмотря на потери: в ISW объяснили цели Кремля

Россия усиливает группировку своих войск, воюющих на территории Украины. При этом захватчики несут все большие потери на фоне снижения темпов продвижения.

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Однако российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями, его целью является усиление давления на Украину на переговорах. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Накануне, 13 мая, Путин похвастался тем, что ежемесячно в России якобы добровольно вступают в ряды оккупационной армии от 50 до 60 тысяч новобранцев. Диктатор добавил, что РФ набирает в армию больше людей, чем Украина. Поэтому, считают аналитики, названные им цифры могут быть преувеличенными – с целью создать впечатление "огромной российской армии" на фоне переговоров с Украиной и Западом.

В ISW уточнили, что Путин прямо не заявил, когда уровень набора в России достигнет 50-60 тысяч военнослужащих ежемесячно, но предыдущие заявления Украины и России намекают на то, что Россия, возможно, стремилась достичь этого ежемесячного показателя набора в 2025 году.

Между тем министр обороны России Андрей Белоусов привел данные о наборе на конец 2024 года, что свидетельствует о том, что Россия набирает достаточно военнослужащих, чтобы восполнить недавние потери.

Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомнили аналитики, заявил в конце января 2025 года, что примерно 450 тысяч человек подписали контракты на военную службу в России, что еще 40 тысяч присоединились к российским добровольческим формированиям в 2024 году, и что российские военные стремятся "поддержать этот импульс".

По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, планы набора в России на 2025 год "преимущественно" позволят российскому военному командованию заменить потери на поле боя, если текущий темп наступательных операций и потерь сохранится. Об этом он говорил в начале марта текущего года.

А в апреле прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что российские войска "увеличивают численность" личного состава в Украине на 8-9 тысяч новых военнослужащих ежемесячно путем контрактного набора, и что группировка российских войск, которая воюет против Украины, выросла с примерно 603 тысяч по состоянию на 1 января 2025 года до 623 тысяч чуть более чем через три месяца.

При этом тот же Сырский заявил 13 мая, что с начала 2025 года российские войска потеряли 177 тысяч военнослужащих в войне против Украины.

"Цифры Сырского и Путина свидетельствуют о том, что Россия может генерировать достаточно сил для замещения потерь, а также увеличивать общий размер своей группировки войск в Украине", – констатировали аналитики.

При этом потери живой силы, которые сейчас несет Россия, соизмеримы с потерями, которые она несла во время усиленного наступления осенью 2024 года – при том, что продвижение российских войск в течение четырех месяцев 2025 года значительно замедлились.

"Российские войска, вероятно, способны сформировать достаточно сил для поддержания уровня замещения и увеличения численности группировки российских войск в Украине путем быстрого развертывания низкокачественных войск в подразделения на передовой. ISW неоднократно наблюдала сообщения о том, что новые российские новобранцы проходят только месяц обучения перед развертыванием в Украине, и это ограниченное обучение, вероятно, ограничивает боевые возможности новобранцев и общую способность российских военных успешно проводить сложные операции", – говорится в материале.

Впрочем, уровень потерь российской армии ее командование не смущает: российские командиры сейчас бросают плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы для достижения прогресса – несмотря на то, что потери на каждый километр захваченной территории значительно увеличились. Целью РФ здесь является создание предпосылок для давления на Украину и Запад, чтобы добиться согласия на выполнение требований России на переговорах.

В то же время, считают аналитики, Россия также пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Соединенных Штатов и одновременно добиться дополнительных продвижений на поле боя.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему Россия бросила в бои за Часов Яр полк ФСБ, который подчиняется лично Путину. Боевого опыта и уровня подготовки бойцов этого подразделения, специализирующегося на несении почетного караула во время государственных мероприятий в РФ, недостаточно для того, чтобы они могли эффективно проявить себя на фронте. Однако и цель развертывания подразделений полка на передовой – не в захвате новых территорий, а в нагнетании страха у украинцев перед "стремительным рывком" россиян в Донецкой области.

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