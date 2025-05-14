Россия усиливает группировку своих войск в Украине, несмотря на потери: в ISW объяснили цели Кремля
Россия усиливает группировку своих войск, воюющих на территории Украины. При этом захватчики несут все большие потери на фоне снижения темпов продвижения.
Однако российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями, его целью является усиление давления на Украину на переговорах. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Накануне, 13 мая, Путин похвастался тем, что ежемесячно в России якобы добровольно вступают в ряды оккупационной армии от 50 до 60 тысяч новобранцев. Диктатор добавил, что РФ набирает в армию больше людей, чем Украина. Поэтому, считают аналитики, названные им цифры могут быть преувеличенными – с целью создать впечатление "огромной российской армии" на фоне переговоров с Украиной и Западом.
В ISW уточнили, что Путин прямо не заявил, когда уровень набора в России достигнет 50-60 тысяч военнослужащих ежемесячно, но предыдущие заявления Украины и России намекают на то, что Россия, возможно, стремилась достичь этого ежемесячного показателя набора в 2025 году.
Между тем министр обороны России Андрей Белоусов привел данные о наборе на конец 2024 года, что свидетельствует о том, что Россия набирает достаточно военнослужащих, чтобы восполнить недавние потери.
Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомнили аналитики, заявил в конце января 2025 года, что примерно 450 тысяч человек подписали контракты на военную службу в России, что еще 40 тысяч присоединились к российским добровольческим формированиям в 2024 году, и что российские военные стремятся "поддержать этот импульс".
По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, планы набора в России на 2025 год "преимущественно" позволят российскому военному командованию заменить потери на поле боя, если текущий темп наступательных операций и потерь сохранится. Об этом он говорил в начале марта текущего года.
А в апреле прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что российские войска "увеличивают численность" личного состава в Украине на 8-9 тысяч новых военнослужащих ежемесячно путем контрактного набора, и что группировка российских войск, которая воюет против Украины, выросла с примерно 603 тысяч по состоянию на 1 января 2025 года до 623 тысяч чуть более чем через три месяца.
При этом тот же Сырский заявил 13 мая, что с начала 2025 года российские войска потеряли 177 тысяч военнослужащих в войне против Украины.
"Цифры Сырского и Путина свидетельствуют о том, что Россия может генерировать достаточно сил для замещения потерь, а также увеличивать общий размер своей группировки войск в Украине", – констатировали аналитики.
При этом потери живой силы, которые сейчас несет Россия, соизмеримы с потерями, которые она несла во время усиленного наступления осенью 2024 года – при том, что продвижение российских войск в течение четырех месяцев 2025 года значительно замедлились.
"Российские войска, вероятно, способны сформировать достаточно сил для поддержания уровня замещения и увеличения численности группировки российских войск в Украине путем быстрого развертывания низкокачественных войск в подразделения на передовой. ISW неоднократно наблюдала сообщения о том, что новые российские новобранцы проходят только месяц обучения перед развертыванием в Украине, и это ограниченное обучение, вероятно, ограничивает боевые возможности новобранцев и общую способность российских военных успешно проводить сложные операции", – говорится в материале.
Впрочем, уровень потерь российской армии ее командование не смущает: российские командиры сейчас бросают плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы для достижения прогресса – несмотря на то, что потери на каждый километр захваченной территории значительно увеличились. Целью РФ здесь является создание предпосылок для давления на Украину и Запад, чтобы добиться согласия на выполнение требований России на переговорах.
В то же время, считают аналитики, Россия также пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Соединенных Штатов и одновременно добиться дополнительных продвижений на поле боя.
Напомним, ранее в ISW объяснили, почему Россия бросила в бои за Часов Яр полк ФСБ, который подчиняется лично Путину. Боевого опыта и уровня подготовки бойцов этого подразделения, специализирующегося на несении почетного караула во время государственных мероприятий в РФ, недостаточно для того, чтобы они могли эффективно проявить себя на фронте. Однако и цель развертывания подразделений полка на передовой – не в захвате новых территорий, а в нагнетании страха у украинцев перед "стремительным рывком" россиян в Донецкой области.
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