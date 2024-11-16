Отработал украинский 'Вампир': 'Птахи Мадяра' уничтожили российскую РЛС стоимостью $200 млн. Видео

Бойцы подразделения "Птицы Мадяра" (414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты ВСУ) уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2". Его стоимость составляет 200 миллионов долларов.

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Вражеская техника была уничтожена в ночь с 15 на 16 ноября. Об этом рассказали в официальном канале "Птахів Мадяра" в Telegram.

Там показали, как происходило поражение РЛС – для этого применили украинский бомбер "Вампир". Именно с него на "Борисоглебск-2" сбрасывали снаряды, которые повредили и подожгли комплекс противника.

Эти ощутимые потери врагу были нанесены на Покровском направлении – РЛС россиян обнаружили в населенном пункте Сергеевка.

Российские войска начали использовать эти комплексы еще с начала войны на Донбассе. Они позволяют проводить радиотехническую разведку и устанавливать радиотехнические помехи.

Дрон "Вампир", поразивший "Борисоглебск", может подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 км. Он может нести и сбрасывать разные типы снарядов: термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.

Все "Вампиры" оснащены тепловизионными камерами, поэтому действенны и в основном используются ночью, подтверждая тем самым свое название.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили дорогостоящий вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обнаружен гвардейцами во время разведывательных операций на одном из самых горячих направлений фронта.

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