Бойцы Нацгвардии уничтожили дорогостоящий российский ЗРК: его цена составляет 100 млн долларов. Видео

Украинские защитники продолжают успешно снижать военный потенциал армии России. Так, недавно бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили дорогостоящий вражеский зенитно-ракетный комплекс БУК-М1.

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Соответствующее видео опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. Вражеский ЗРК был обнаружен гвардейцами во время разведывательных операций на одном из самых горячих направлений фронта.

Точным ударом украинские военные уничтожили вражескую технику. Стоимость такого комплекса составляет около 10 миллионов долларов.

"Ежедневно минусуем вражескую технику. Каждый день делаем врага слабее", – добавил Клименко.

Российский зенитно-ракетный комплекс был уничтожен, когда оккупанты попытались замаскировать его в лесополосе. ЗРК обнаружил дрон, и после сброса боеприпаса произошла детонация, уничтожившая систему. Комплекс, заряженный тремя зенитными ракетами, был полностью разрушен и не подлежит восстановлению.

Отметим, что ударом была уничтожена самоходная огневая установка 9А310, которая используется как пусковая установка и может самостоятельно обнаруживать и наводить ракеты на цели.

Самоходная огневая установка выполняет следующие задачи:

Прием целеуказания и команд управления от ПБУ 9С470.

Выявление, распознавание, захват и сопровождение целей, а также определение их типа (воздушные, надводные или наземные) и подсветка для ракет.

Определение координат сопровождаемых целей и создание полетной задачи для ракеты, а также выполнение других предпусковых операций.

Наведение пусковой установки на точку встречи ракеты с целью.

Проведение запуска ракет.

Передача информации о цели и ходе боевых действий на командный пункт.

Тренировка боевого расчета.

Напомним, что украинские воины за сутки 15 ноября "денацифицировали" 1650 российских оккупантов. Также уничтожены 165 единиц вражеской техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений украинские пограничники уничтожили российский БТР-70. Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны. На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина вспыхивает.