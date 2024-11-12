Отработал FPV-дрон: пограничники уничтожили вражеский БТР-70. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российской оккупационной армии. На одном из направлений украинские пограничники на днях уничтожили российский БТР-70.

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Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники уничтожили вражеский БТР-70", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина загорается.

Советский бронетранспортер БТР-70 – это боевая колесная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений сухопутных войск. Оснащена независимой подвеской, восьмиколесная (со всеми ведущими колесами), имеет высокие динамические характеристики и плавность хода, круговое бронирование и пулеметное вооружение (пулемет КПВТ калибра 14,5 мм и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм).

Принят на вооружение армии СССР в 1972 году.

БТР-70 способен следовать за танками, с ходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды.

Напомним, накануне, 11 ноября, украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.