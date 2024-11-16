Силы обороны отминусовали 1650 оккупантов, 8 танков и 28 артсистем: данные Генштаба

Украинские воины за сутки 15 ноября "денацифицировали" 1650 российских оккупантов. Также уничтожены 165 единиц вражеской техники и вооружений.

Видео дня

В частности, российская армия потеряла восемь танков и 28 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утром 16 ноября.

Вместе с уничтоженными и ранеными накануне 1650 оккупантами общие боевые потери вражеской армии в живой силе составили 719 240 человек.

Также уничтожены 165 единиц военной техники и вооружений.

В частности, российская армия потеряла восемь танков (9338), 26 боевых бронированных машин (18994), 28 артиллерийских систем (20520), 69 единиц автомобильной (29236) и шесть единиц специальной техники (3651).

Кроме того, россияне потеряли 28 БПЛА оперативно-тактического уровня (18 914).

Неизменным остается количество уничтоженных российских РСЗО (1252), средств ПВО (999), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2641), кораблей /катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, ранее издание BBC констатировало, что потери России на войне растут рекордными темпами. Они сейчас являются самыми высокими за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь превышают цифры в прошлом году в полтора раза и более чем в два раза – данные 2022 года.