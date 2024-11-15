Потери России на войне растут рекордными темпами – ВВС

Нынешние темпы роста смертей российских оккупантов на войне против Украины рекордны и являются самыми высокими за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь превышают цифры в прошлом году в полтора раза и более чем в два раза – данные 2022 года.

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Об этом сообщает BBC News. Издание озвучило подсчеты, ведущие журналисты российской службы BBC и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров на основе открытых данных.

Пока удалось установить имена 78 329 российских военных, которые стали "грузом 200" за время полномасштабного вторжения в Украину.

В сентябре исследователи в среднем фиксировали ежедневное подтверждение о гибели 140 военных РФ. В октябре эти показатели выросли еще больше – до 152 подтвержденных смертей в сутки.

Издание отмечает, что рост потерь оккупантов может быть результатом активного наступления россиян в Донецкой области. Посреди остальных вероятных обстоятельств исследователи называют постепенное доказательство русских утрат в Курской области РФ. Рост сообщений о погибших российских военных также может быть соединением всех этих факторов.

По данным BBC, больше потерь зафиксировано среди добровольцев – тех военных, которые подписали контракт с Минобороны РФ уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля в общей статистике смертности достигла 23% от общего числа подтвержденных утрат российской стороны.

Исследователям удалось подтвердить гибель 16 551 добровольца. Причем средний возраст погибших – 38 лет.

Однако издание отметило, что реальные потери россиян гораздо выше, чем можно установить через открытые источники.

"Мы предполагаем, что в настоящее время наш анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45 до 65% от реального числа погибших", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за все время полномасштабной войны украинские защитники обезвредили 717 590 российских оккупантов. В это количество входят ликвидированные и раненые россияне.

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