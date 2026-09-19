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"Второе успешное применение перехватчика": Зеленский показал поражение вражеского дрона "Герань-5". Видео

Дарья Дурова
War
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Вражеский дрон-камикадзе типа 'Шахед' перед тем, как его поразил наш БпЛА
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Служба безопасности Украины в течение 19 сентября во второй раз сбила реактивный "Шахед" противника, используя новый беспилотник-перехватчик отечественного производства. Боевое применение этого оружия было успешным.

Об этом вечером в субботу сообщил президент Владимир Зеленский. На своем Telegram-канале он поделился видео СБУ, демонстрирующим работу нового украинского перехватчика.

"Сегодня уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5", – рассказал глава государства и поблагодарил защитников неба за меткость.

Дополняется...

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