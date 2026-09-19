Реактивные «Герань-4»: почему они опасны и что делает их такими. Фото

Российские реактивные дроны "Герань-4" могут развивать скорость до 500 км/ч, летать на высоте 8 км и преодолевать расстояние свыше 700 км. Кроме того, они оснащены системой онлайн-управления и камерой с дневным и ночным каналами, что позволяет операторам управлять беспилотником в режиме реального времени.

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Об этом в YouTube-видео рассказали журналисты "Схем", которым удалось изучить один из уцелевших российских БПЛА – "Герань-4 Сикер" ("Искатель"). Они выяснили, какие компоненты делают эти реактивные дроны более опасными и затрудняют их перехват украинской противовоздушной обороной.

Чем "Герань-4" отличается от обычных "Шахедов"

По данным "Схем", китайский двигатель TG-2000 позволяет дрону лететь со скоростью до 500 км/ч на высоте 8 км и преодолевать расстояние более 700 км. Именно высота и скорость цели значительно затрудняют работу украинской ПВО.

Кроме того, российские операторы управляют "Геранями" в режиме реального времени. Для этого на беспилотниках установлены Mesh-модем и SIM-карты, которые обеспечивают связь и возможность управления. Благодаря Mesh-технологии дроны могут образовывать единую сеть и ретранслировать сигнал друг через друга, если один из БПЛА теряет связь.

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Дроны также оснащены поворотной камерой с дневным, ночным и инфракрасным каналами и 10-кратным оптическим зумом. В отличие от стандартных "Шахедов", которые летают по запрограммированным координатам, эта модификация способна "охотиться" на объекты в режиме реального времени.

Еще одной особенностью БПЛА является 16-канальная антенна CRPA, которая затрудняет радиопомехи. По данным "Схем", для эффективного противодействия таким дронам требуется больше средств радиоэлектронной борьбы – не менее 16, которые должны работать одновременно.

Напомним, для уничтожения реактивных "Шахедов" украинские военные используют авиацию, зенитные ракетные комплексы и другие средства ПВО. В то же время Украина разрабатывает реактивные дроны-перехватчики для борьбы с такими высокоскоростными целями.

Как писал OBOZ.UA, 17 сентября в Украине сообщили об ещё одном успешном результате испытаний средств перехвата реактивных "Шахедов" — один из таких дронов удалось сбить. Украинская сторона планирует расширить применение этой технологии для противодействия российским атакам.

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