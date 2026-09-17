«Был сбитый»: Зеленский сообщил об еще одном положительном результате испытаний перехватчиков реактивных «Шахедов»

В Украине зафиксирован еще один положительный результат испытаний средств перехвата реактивных "шахидов" — один из таких беспилотников удалось сбить. При этом украинская сторона планирует расширить применение этой технологии для противодействия российским атакам.

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Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, о результатах испытаний он узнал во время доклада Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого.

"Важно, что есть ещё один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахидов": произошло сбивание. Спасибо всем разработчикам и нашим воинам. Будем расширять масштабы", — заявил глава государства.

Президент добавил, что Украина шаг за шагом находит ответы на российские угрозы и создает собственные средства давления на врага. По его словам, готовятся новые активные и дальнобойные операции.

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Что известно о реактивных "Шахедах"

Россия начала применять реактивные "Шахеды", характеристики которых приближаются к характеристикам крылатых ракет. Из-за этого такие беспилотники представляют собой новый вызов для украинской противовоздушной обороны.

Военный обозреватель и военнослужащий ВСУ Иван Киричевский отмечал, что российская "Герань-5" имеет стартовую массу около 800 кг, боевую часть весом 90 кг, дальность полета до 900 км и скорость до 600 км/ч. По его словам, по уровню угрозы такой аппарат приближается к крылатой ракете, что соответственно затрудняет его уничтожение.

Российские "Шахеды" могут маневрировать на разных высотах и менять направление полёта. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, отдельные дроны могут иметь онлайн-управление, что позволяет корректировать их маршрут во время полёта.

Как писал OBOZ.UA, для уничтожения реактивных "Шахедов" украинские военные используют авиацию, зенитные ракетные комплексы и другие средства ПВО. Обычные дроны-перехватчики также могут сбивать такие беспилотники, но пока их доля остается небольшой.

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